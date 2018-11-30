مسؤول ايراني: الاستكبار سيبقى يتلقى الصفعات من تعبئة المستضعفين

أكد خطيب جمعة ​طهران​ المؤقت حجة الاسلام سيد محمد حسن ابو ترابي فرد ان "الاستكبار العالمي تلقى وسيبقى يتلقى الصفعات المتوالية من تعبئة المستضعفين في ​ايران​ و​العالم الاسلامي​"، منوهاً أن "تعبئة المستضعفين في ايران الاسلامية و​العراق​ و​سوريا​ و​اليمن​ و​فلسطين​ و​لبنان​ وانحاء العالم الاسلامي تحت قيادة موحدة وأمر قائد ​الثورة الاسلامية​ وتتصدى بقوة للاستكبار العالمي".

ولفت إلى أن "هذه الوحدة جعلت الاستكبار ونظام الهيمنة تلقى وسيبقى يتلقى الصفعات المتعددة"، مشيداً بـ"الدور الحاسم والفعال لقوات تعبئة المستضعفين وكذلك جميع تشكيلات ​القوات​ المسلحة الايرانية"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي قوات مقتدرة رادعة وتوفر الامن بمعنى الكلمة، لذلك ينبغي تعزيز اقتدارهم وقدراتهم، وبطبيعة الحال نشاهد تضاعف قدرات القوات المسلحة الايرانية".

وأشار الى ان "تعزيز قدرات ​المقاومة​ ارغمت الكيان الصهيوني على الاستسلام في غزة".