البيت الأبيض: التحقيق حول ترامب يقوض على الأرجح علاقات روسيا وأميركا

لفت ​البيت الأبيض​ إلى ان "التحقيق حول الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "قوض على الأرجح العلاقات الروسية الأميركية"، مشيراً إلى أنه "لن يكون لدى ترامب والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اجتماع مجدول في اجتماع مجموعة الـ20".

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