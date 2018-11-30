لاريجاني دعا الدول الآسيوية لتنفيذ المعاهدات المالية

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان "على الدول الآسيوية السعي لتنفيذ المعاهدات المالية والتعاون المصرفي"، مشيراً إلى أن "مقترحات جيدة قد طرحت خلال الاجتماع حول التعاون الاقتصادي حيث ينبغي على الحكومات السعي لتنفيذها ومن اهمها المعاهدات المالية والتعاون المصرفي".
ولفت إلى أنه "بعد تنفيذ الحظر الاميركي ضد العديد من الدول، بدأت العديد الدول بالتفكير للبحث عن وسائل اخرى للتعامل اذ تدرس حاليا وبشكل جاد المعاهدات المالية بين الدول الآسيوية"، مشيراً إلى "محادثاته التي اجراها مع نظيريه التركي والروسي حول مختلف القضايا ومنها التعاون الاقتصادي والاستثمارات".
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