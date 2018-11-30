السلطات الروسية تعلن عن تعزيز الدفاع الجوي في القرم بـ "بانتسير-إس"

أعلنت إدارة الإعلام التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، في بيان، عن "نشر منظومة ​الصواريخ​ "بانتسير-إس" في ​القرم​ ليتم بذلك تعزيز نظام الدفاع الجوي في تلك المنطقة".

ولفتت إلى أنه "بدأت أحدث منظومات الدفاع الجوي المناوبة الخدمة مع وحدات الصواريخ المضادة للطائرات في المنطقة العسكرية الجنوبية، المنتشرة في القرم، منذ تشرين الأول من عام 2018، ضمن إطار إعادة تسليح المنطقة العسكرية".

وأوضحت أن "المنظومة اجتازت قبل ذلك الاختبارات القتالية في حقل الرمي كابوستين يار في منطقة آستراخان".

وكانت منظومة الصواريخ "إس-400" بدأت المناوبة، يوم أمس، على بعد 20 كم من الحدود مع ​أوكرانيا​، وهي الكتيبة الرابعة من المنظومة.