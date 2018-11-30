إنطلاق أعمال الجلسة العامة لقمة العشرين في بوينس آيرس

وصل قادة قمة العشرين إلى مقر انعقاد القمة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في أكبر منتدى دولي يسعى لمعالجة مشكلات الاقتصاد العالمي. والتقط القادة صورة جماعية قبل انطلاق الجلسة العامة للقمة. يتبع..

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