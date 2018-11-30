لقاء مرتقب بين ماي وبن سلمان على هامش قمة العشرين

أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، خلال قمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين.

ووصلت رئيسة الوزراء البريطانية إلى العاصمة الأرجنتينية الخميس، عشية قمة مجموعة العشرين، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

وكان ولي العهد السعودي قد التقى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي في بوينس أيرس قبيل انطلاق قمة مجموعة الأرجنتين.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.

وقبيل توجهه إلى الأرجنتين، بدأ ولي العهد السعودي جولة شملت كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

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