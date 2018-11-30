شكرا لقرائتكم السعودية: محمد بن سلمان التقى قادة دول قمة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت #الخارجية_السعودية، الجمعة، أن ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة في #قمة_العشرين.

وقالت الرياض إن الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، لمقر قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

هذا وتنطلق قمة العشرين بحضور أبرز زعماء العالم.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.

والدول المشاركة بالقمة ليومين هي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة. أما العضو العشرون، فهو "الاتحاد الأوروبي" المعتبر للقمة كدولة يمثلها رئيسا البرلمان والمفوضية الأوروبية، إضافة لمحافظ البنك المركزي.

واتخذت الأرجنتين إجراءات أمنية واسعة تناسب المشاركين بالقمة، استعداداً لحضورهم، منها غريب الطراز، وهو أن السلطات نصحت سكان العاصمة بمغادرتها خلال يومي القمة، وأن الأرجنتين ستنشر جيشاً من 20 ألف عنصر من قوات الأمن، سيحاصرون مكان انعقاد القمة وسكن القادة على مدار الساعة.