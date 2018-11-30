شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: الاستهانة بثوابت الإسلام وصلت ذروتها داخل جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن التنظيمات المغلقة وعلى رأسها جماعة الإخوان غالبًا ما تكون مطمع لكل صاحب هوي وغواية سواء كان طامعا في مال عبر التربح السريع من تنظيم وصل لمنافسة الدول في موارده المالية وحجم تمويلاته فضلا عن كونه غير خاضع للرقابة والمحاسبة، أو غواية وشذوذ فكرى أو طمع في شهرة ونفوذ وسلطة غير مستحقة عبر اكتساب قدسية دينية زائفة أو حتى غواية وشذوذ جنسي.

وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذا حدث فعليا في تاريخ الإخوان والآن مع انكشاف التنظيم وتفككه يظهر عمقه وما يجري بداخله للعيان يسهم في ذلك وسائل الاتصالات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي فهناك إلى الآن فضيحتان كشف عنهما وهما بجانب فضيحة الشذوذ الجنسي بدعوى الحب في الله الأخيرة وهناك فضيحة طارق رمضان الذي اغتصب نساءً أو مارس معهن علاقات غير شرعية بحسب اعترافاته الاخيرة بعد عام من المحاكمة بدعوى تعليمهن الفكر الإسلامي حيث يصف نفسه بالمفكر.

وتابع الباحث الإسلامى، إلى أن الاستهانة بالزج بالاسلام وتشويهه وصلت داخل جماعة الإخوان لذروتها وهذا معتاد لديهم حيث احترفوا الوصول لاشباع رغباتهم وغواياتهم بتشويه سمعة الاسلام وصورته.