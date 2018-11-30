شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لبرلمانية المصريين الأحرار لمناقشة الأجندة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الكتلة البرلمانية للحزب ستعقد اجتماعا قبل انعقاد جلسات البرملان فى 9 ديسمبر المقبل، لمناقشة العديد من الملفات.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب ستناقش الأجندة التشريعية للحزب فى البرلمان خلال الفترة المقبلة، والقوانين التى ستناقشها الجلسة العامة بالبرلمان، وموقف الحزب منها.

وكانت أمانة حزب المصريين الأحرار بالوادى الجديد، شاركت فى ندوة، تحت عنوان الموروثات الاجتماعية والحفاظ على الترابط الأسرى والزواج والتوريث.