شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية البرلمان تطالب بتواصل وفود مصرية مع الغرب لفضح إرهاب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية وجود وفود مصرية تضم شخصيات ثقافية وحقوقية وشخصيات هامة لديها القدرة على التواصل مع الخارج، لبيان حقيقة الإخوان المسلمين وارتباطها بالإرهاب.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365" ، إن هناك تواصل مع منظمات المجتمع المدنى وبرلمانات الغرب ووسائل الإعلام الغربية، لأن هذه المناطق هى التى تسعى لها الدول الراعية الراعية للإرهاب والتنظيم الدولى الإخوان للإضرار بمصالح مصر والقيام بحرب شرسة ضد مصر، ومحاولات تقويضها فى محاربة الإرهاب، وعدم اعتبار الإخوان تنظيم إرهابى.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن بعض دوائر صنع القرار فى الغرب وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تربط الإخوان بالتنظيمات الإرهابية، خاصة أن هذه الجماعة هى التى ينبثق مها كل التنظيمات الإرهابية الأخرى، وبالتالى لابد من نشاط واسع لمواجهة هذا الأمر.