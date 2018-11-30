شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان: يجب منح القرى والمراكز فرصة 6 أشهر لتطبيق اللا مركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية البرلمان، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيتم إقراره من البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى ضرورة أن تكون البيئة مناسبة لتطبيق هذا القانون الذى يتجه بالمحليات إلى اللا مركزية.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية البرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المراكز والمدن غير مؤهلة الآن لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، وبالتالى لابد من معالجة هذا الأمر، خاصة أن المحليات لا تطبيق حتى الآن نظام اللا مركزية.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية البرلمان، إلى ضرورة أن يتم إعطاء فرصة للقرى والمراكز 6 أشهر لهيكلة وتطوير نفسها حتى تتمكن من تطبيق قانون الإدارة المحلية، داعيا البرلمان إلى سرعة إصدار القانون.