إقامة حفل تقديم مجندين مددت خدماتهم للعلم بقاعدة رياق الجوية - البقاع

أقيم في قاعدة رياق الجوية – البقاع، حفل تقديم مجندين مددت خدماتهم للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم حيث ترأس الحفل قائد لواء المشاة الثالث العميد الركن حسن حيدر ممثلاً قائد الجيش العماد جويف عون.
وألقى العميد الركن حيدر كلمة بالمناسبة جاء فيها: " تتقدمون اليوم للعلم في وقت يتعرّض فيه الوطن لأخطارٍ كثيرة، لتكونوا رأس حربة في الدفاع عن وحدة لبنان وسيادته وصيغة العيش المشترك بين أبنائه، في مواجهة العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية التي حاولت ولا تزال، إشاعة مناخات الفوضى والانقسام والتعصّب البغيض في البلاد".
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