إقامة حفل تقديم مجندين مددت خدماتهم للعلم بقاعدة رياق الجوية - البقاع

أقيم في ​قاعدة رياق الجوية​ – ​البقاع​، حفل تقديم مجندين مددت خدماتهم للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم حيث ترأس الحفل قائد لواء المشاة الثالث العميد الركن ​حسن حيدر​ ممثلاً قائد ​الجيش​ العماد جويف عون.

وألقى العميد الركن حيدر كلمة بالمناسبة جاء فيها: " تتقدمون اليوم للعلم في وقت يتعرّض فيه الوطن لأخطارٍ كثيرة، لتكونوا رأس حربة في الدفاع عن وحدة ​لبنان​ وسيادته وصيغة العيش المشترك بين أبنائه، في مواجهة العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية التي حاولت ولا تزال، إشاعة مناخات الفوضى والانقسام والتعصّب البغيض في البلاد".