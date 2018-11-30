علي عبد اللطيف فضل الله: لوقف الخطابات الهابطة وتحريض الشارع

حذر رئيس لقاء الفكر العاملي ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ من "خطورة استعمال الشارع ومن انخفاض لغة التخاطب السياسي لما لهما من انعكاسات على الاوضاع الامنية والسياسية" وشجب "لغة التخاطب السياسية الهابطة والتي تنم عن سقوط المعيار الاخلاقي الامر الذي يتنافى مع مقتضيات المسؤولية الوطن".

وخلال خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في عيناثا، اعتبر السيد علي عبد اللطيف فضل الله أن "دخول الشتائم على الخطاب السياسي يسقط المصداقية لانه منتج للفتن ويحرك الغرائز" متسائلا: "الا يكفينا السقوط الاجتماعي والاقتصادي حتى ياتي السقوط الاخلاقي واستعمال الشارع الذي يسقط الوطن في الوقت الذي نحتاج فيه الى تحكيم العقل والخطاب المسؤول الذي يتصدى للازمات الداخلية والخارجية التي تهدد الوطن؟".

وطالب بـ"رحمة هذا الوطن وابنائه من خلال ازالة العقبات التي تعيق ​تشكيل الحكومة​"، داعياً الى "إنهاء السجالات السياسية والمزايدات والمهاترات من قبل السياسيين الذين تشغلهم مصالحهم عن الشعور بمعاناة الناس وحاجاتهم اليومية المتنامية".

ودعا الى "اوسع تضامن مع ​الشعب الفلسطيني​ الذي لا يغادر ساحات المواجهة الدموية مع الاحتلال في حين ينشغل العرب بمد الايدي للقاتل الصهيوني"، مشدداً على أن "المجازر والتجويع والقتل والمحاصرة بحق الشعب اليمني واطفاله وصمة عار على جبين الحكام العرب الذين يشاركون في جريمة العصر".