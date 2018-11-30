جريح في حادث صدم على طريق الضنية طرابلس

افادت معلومات صحافية عن "سقوط جريح بعدما صدمته ​سيارة​ في بلدة كفرشلان ـ ​الضنية​، على الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة ب​مدينة طرابلس​".

وقد عمل عناصر جهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى ​مستشفى​ سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة.