جريح في حادث صدم على طريق الضنية طرابلس

افادت معلومات صحافية عن "سقوط جريح بعدما صدمته سيارة في بلدة كفرشلان ـ الضنية، على الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة بمدينة طرابلس".
وقد عمل عناصر جهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة.
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