ورشة عمل لنقابة المهندسين في طرابلس عن السلامة العامة للعقارات

قام فرع ​الكهرباء​ في ​نقابة المهندسين​ في ​طرابلس​ ورشة عمل حول مرسوم ​السلامة العامة​ رقم 7964، بحضور نقيب المهندسين في طرابلس و​الشمال​ المهندس ​بسام زيادة​، وكوكبة من المهندسين و​رجال الأعمال​ العاملين في ​قطاع العقارات​.

افتتحت الورشة بالنشيد الوطني، ومن ثم كانت كلمة لرئيس فرع الكهرباء المهندس بلال عوض حيث رحب بالحضور، وتحدث "عن علاقة المرسوم بالفروع الهندسية الاستشارية الأربعة، وشكر مكاتب التدقيق الفني المعتمدين في ​لبنان​ على تلبيتهم للدعوة، وشكر النقيب زيادة على الدعم المطلق للأنشطة العلمية في النقابة".