شبيب استقبل صحناوي ومخزومي ووفودا شعبية وأهالي من بيروت

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استقبل محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في مكتبه، النائب نقولا صحناوي. كما استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، على رأس وفد ضم عضو المجلس البلدي لمدينة بيروت هدى الأسطة قصقص، وتم البحث في الهبة التي قدمها النائب مخزومي لبلدية بيروت.
والتقى شبيب وفدا من المعهد الثقافي لمدينة برشلونة برئاسة إستيف كراميز، يرافقه رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والموظفين في لبنان كاسترو عبد الله. وكذلك، استقبل شبيب وفدا من الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس برئاسة رئيسها نقولا غلام، وتم البحث في شؤون بيروتية وإنمائية.
والتقى شبيب، ككل يوم جمعة، في إطار الباب المفتوح الأسبوعي، عددا من أهالي بيروت وسكانها، واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم، وعمل على معالجة بعضها فورا.
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