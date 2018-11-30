نيوزويك: 5 مشرعين جمهوريين أميركيين تلقوا أموالاً من السعودية

ذكرت مجلة "​نيوزويك​" الأميركية نقلاً عن تقرير لمركز السياسات الدولية أن "5 مشرعين جمهوريين أميركيين تلقوا أموالاً من ​السعودية​".

ولفتت المجلة إلى أن "المشرعين الجمهوريين الخمسة صوتوا ضد وقف الدعم العسكري الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في ​اليمن​"، مشيرة إلى أن "نواباً ديمقراطيين كانوا قد تلقوا أيضا أموالاً سعودية العام الماضي من جماعات الضغط التي تعمل لصالح السعودية".

ورأت أن "ما تم كشفه يوضح كيفية صرف السعودية ثروتها الهائلة بهدف التأثير على السياسة ​الخارجية الأميركية​"، مشيرة إلى أن "السعودية أنفقت خلال العام الماضي نحو 27 مليون دولار لصالح جماعات الضغط في ​الولايات المتحدة​".

وشدّدت "نيوزويك" على أن "سجلات ​وزارة العدل الأميركية​ أظهرت دفع السعودية نحو 7 ملايين دولار على وكلاء أجانب العام الحالي".