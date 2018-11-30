خارجية السعودية: بن سلمان عفد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة بقمة الـ20

أفادت ​وزارة الخارجية السعودية​ بأن "ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ التقى قادة الدول المشاركة في ​قمة العشرين​ وعقد لقاءات ودية معهم"،مشيرةً إلى أن "محمد بن سلمان التقى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ على هامش قمة العشرين".

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