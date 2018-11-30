الأمم المتحدة تعلن مقتل 23 مدنيا على الأقل في قصف أميركي في أفغانستان

أعلنت بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​أفغانستان​ أن "23 مدنيا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال قتلوا الثلاثاء في قصف للجيش الأميركي خلال عملية ضد حركة "طالبان" في ولاية ​هلمند​ بجنوب أفغانستان".

وأوضحت البعثة أن "الملاحظات الأولى تشير إلى أن أغلبية الضحايا هم من النساء والأطفال"، مذكرة كل أفرقاء النزاع "بواجباتهم في حماية المدنيين".

فيما لفتت بعثة ​حلف شمال الأطلسي​ إلى أنها فتحت تحقيقا في هذا القصف الجوي.

وأوضحت، في بيان، أنه "خلال العملية في إقليم غارمسير، قام مقاتلو طالبان بفتح النار ثم انكفأوا إلى مجمع وهم يواصلون ​إطلاق النار​ على القوات البرية الحليفة التي طلبت ضربة جوية وهي في وضع الدفاع عن النفس".

ولفتت إلى أن "القوات البرية لم تكن تعرف أن هناك مدنيين داخل المجمع أو حوله"، مؤكدة أن حركة "طالبان تستخدم المدنيين دروعا للحماية".