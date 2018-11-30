رويترز: ماكرون نقل رسالة حازمة جدا لبن سلمان بشأن قضيتي خاشقجي واليمن

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول بالإليزيه ان "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقل رسالة حازمة جدا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن قضيتي الصحفي السعودي جمال خاشقجي واليمن"، مشيراً إلى أن "ماكرون أبلغ ولي العهد السعودي بأنه يفضل اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات بمقتل خاشقجي".
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أفادت بأن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث بشكل منفصل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين".
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