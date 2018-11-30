ترامب: قمت بتوقيع أكبر الإتفاقات التجارية في تاريخ الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أنني قمت بتوقيع واحد من أهم وأكبر الإتفاقات التجارية في تاريخ والولايات المتحدة والعالم"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قاموا بجهد كبير من إجل إتمام هذا الإتفاق العظيم".
ولفت إلى أن "اتفاقية "نافتا" الرهيبة ذهبت إلى الأبد، أما اتفاقية "أوسمكا" فستكون مدهشة للجميع".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو قد وقعوا على هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس على النسخة المعدلة من اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية "نافتا" التي جرى تعديل إسمها إلى اسم اتفاقية "الولايات المتحدة - المكسيك - كندا" (أوسمكا).
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