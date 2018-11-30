كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي لبنان يستنكر حملات "التطاول" على الحريري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن استنكاره لحملات "الافتراء والتطاول والتجريح" التي

يتم شنها على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مؤكدا أن حرية الرأي السياسي يجب ألا تكون نوعا من إثارة

للفتن واستفزاز مشاعر اللبنانيين.

جاء ذلك خلال حديث بين مفتي لبنان، وعدد من القضاة الشرعيين في أعقاب أدائه صلاة الجمعة بجامع محمد

الأمين في وسط بيروت، حيث أبدى عدد كبير من المصلين رفضهم الشديد لحملات الإساءة والتطاول بحق

الحريري.

وقال المفتي دريان: "من المعيب ما يحصل اليوم بحق رمز وطني كبير من رموز الوطن وهو رئيس الوزراء سعد

الحريري، وما يتعرض له من حملات افتراء وتجريح وتشويه وتضليل تُشن عليه لأهداف سياسية بامتياز ومعروفة

الغايات والمقاصد لإعاقة دوره الوطني الذي يتزامن مع مساعيه المكثفة لتشكيل الحكومة ضمن الأطر الدستورية

والقانونية التي نص عليها الدستور".

وأكد أن أي موقف خارج النظام العام والدستور فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، لن يكون في مصلحة لبنان

والمواطنين جميعا، مطالبا إلى جميع اللبنانيين أن يرتفعوا إلى مستوى المسئولية الوطنية وأن يتحلوا بأقصى

درجات الحكمة والوعي والهدوء والتبصر والكلمة الطيبة والارتقاء إلى مستوى المرحلة التي يمر بها لبنان، وعدم

الانجرار وراء دعاة الفتن وتجنب افتعال المشاكل.

وشدد مفتي الجمهورية اللبنانية على أن دار الفتوى كانت وستبقى دار الثوابت الإسلامية والوطنية الحريصة على

وحدة الصف الإسلامي والوطني وعروبة لبنان لمواجهة التحديات المستمرة ضد أبنائه.

ودعا كافة المعنيين بتشكيل الحكومة الجديد إلى حسم خيارهم لمصلحة إنجاز الاستحقاق الدستوري بتأليف

الحكومة، لتقوم بواجباتها تجاه الناس ومواكبة التعاطف الدولي الداعي للحرص على استقرار لبنان وأمنه في ظل

مؤسساته الدستورية، معربا عن تطلعه أن يشهد لبنان انفراجا بولادة الحكومة المنتظرة بشكل يجمع اللبنانيين

ويوحدهم، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بحاجة إلى "عملية إنقاذية".