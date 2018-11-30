كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي العهد السعودي يزور الجزائر الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة الجزائرية، إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، سوف يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، يوم الأحد، المقبل، لمناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية".

وكشفت المصادر، التي لم يتم تسميتها، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، للجزائر، ستستمر يومين، وأنه سيلتقي كبار المسؤولين الجزائريين، مرجحة أن يكون بينهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضحت المصادر، أن ولي العهد السعودي، سيناقش في الجزائر الوضع الراهن في العالم العربي، وما يتضمنه من ملفات اليمن وسوريا وفلسطين والأزمة الخليجية، إضافة إلى الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي.

كما سيبحث ولي العهد تعزيز التعاون مع الجزائر في جميع المجالات.

ويتوقع أن يكون وضع سوق النفط على أجندة المحادثات بين السعودية والجزائر، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.