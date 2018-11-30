كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي العهد السعودي يزور الجزائر الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت المصادر، أن ولي العهد السعودي، سيناقش في الجزائر الوضع الراهن في العالم العربي، وما يتضمنه من ملفات اليمن وسوريا وفلسطين والأزمة الخليجية، إضافة إلى الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي.
كما سيبحث ولي العهد تعزيز التعاون مع الجزائر في جميع المجالات.
ويتوقع أن يكون وضع سوق النفط على أجندة المحادثات بين السعودية والجزائر، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
يذكر أن العاصمة السعودية شهدت في أبريل الماضي، اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المختلطة الجزائرية السعودية، والتي توجت بالتوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون في مجالات الاستثمار والمطابقة والتقييس.
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