كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توسك: الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال توسك خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين حيث يجتمع زعماء مجموعة العشرين: "أوروبا متحدة في دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. ولهذا أنا على ثقة من أن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات ضد روسيا في ديسمبر".
وذكر أن استخدام روسيا للقوة ضد سفن البحرية الأوكرانية "غير مقبول بالمرة".
وفي مطلع الأسبوع الجاري أطلقت سفن روسية النار على سفن أوكرانية في بحر آزوف ثم احتجزتها.
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