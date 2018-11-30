الحكومة الأمريكية توافق على بيع 162 دبابة للمغرب في صفقة بـ1259 مليون دولار

وافقت الحكومة الأمريكية على بيع معدات عسكرية سبق للمغرب أن طلبها، وتتكون من 162 دبابة من نوع “أبرامز” بقيمة تقدر بـ1259 مليون دولار أمريكي.

وحسب ما نشره موقع وزارة الدفاع الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، فإنه تمت الموافقة على صفقة بيع العدات العسكرية للمغرب، عبر تقديم ثلاث نقاط داعمة له، أولها لاعتبار الصفقة تندرج في إطار الدعم الأمريكي للحلفاء من خارج حلف الشمال الأطلسي، ثم بحجة أن المعدات ستمكن من تحديث الجيش المغربي من تعزيز قدراته الدفاعية، مؤكدا في ذات الوقت على أن الصفقة لن تحدث أي مساس بتوازنات القوى العسكرية في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت قبل سنة، أن المغرب يستعد لإبرام صفقة مع شركة “ريثيون” الأمريكية فازت، بقيمة 634 مليون دولار لتصنيع صواريخ “جو-جو” .

وكان تقرير سابق للمعهد الدولي لأبحاث السلام قد أظهر بأن المغرب والجزائر لازالا في سباق نحو التسلح، حيث حلت الدولتين في المرتبتين الأولى والثانية في شمال إفريقيا من حيث الإنفاق العسكري سنة 2017.