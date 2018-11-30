هيرفي رونار في مواجهة غاريدو والطاوسي على هذه الجائزة

سينافس هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، رسمياً على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، بعد إعلان الاتحاد الإفريقي للعبة، اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية التي ضمت 10 أطر تقنية مرشحة للجائزة.

وسيدخل مدرب الأسود في منافسة قوية، مع الإطار الوطني، رشيد الطاوسي، المدرب السابق لوفاق سطيف الجزائري، وخوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي، إضافة إلى كل من فلورون إيبنغي مدرب فيتا كلوب الكونغولي، وكويرتن ميرتنس مدرب منتخب موريتانيا، ونيكولا ديبوي مدرب منتخب مدغشقر، وباتريس كارتيرون المدرب السابق للأهلي، وأليو سيسي مدرب منتخب السينغال، وجيرنو رور مدرب منتخب نيجيريا، ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي.

وكان” الكاف” قد أفصح خلال الساعات القليلة الماضية، عن اللوائح الرسمية لمجموعة من جوائزه، بداً بـأفضل لاعب إفريقي، وأفضل لاعب إفريقي شاب، وأفضل منتخب، ومدرب.