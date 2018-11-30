الجش: مسيرة احتجاجية ضد جرائم قتل النساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت اليوم، الجمعة، مسيرة احتجاجية في بلدة الجش في أعقاب جريمة قتل الطالبة يارا نشأت أيوب (16 عاما)، وعلى خلفية تفشي العنف والجريمة بالبلدات العربية وخصوصًا قتل النساء.

وشارك في المسيرة المئات من المتظاهرين من الجش وخارجها، بالإضافة إلى عدد من النواب في القائمة المشتركة.

ورفع المتظاهرون خلال المسيرة التي جابت شوارع الجش، لافتات عديدة حيث كتب على بعض منها "لا شرف بقتل المرأة"، "أمان وحرية للمرأة العربية"، "لا شرف في الجريمة"، بالإضافة إلى شعارات أخرى منددة بقتل النساء.

وتتواصل في البلدات العربية وقفات الاحتجاج ضد جرائم القتل والعنف الآخذة بالازدياد دون رادع، ودعت القيادات العربية السلطات إلى تخصيص ميزانيات كافية ومحاربة العنف دون تقاعس أو تخاذل.

هذا، ويستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن عدد ضحايا الجريمة من أبناء المجتمع العربي، منذ العام 2000 ولغاية اليوم، بلغ 1302، وتفاقمت الجريمة أكثر فأكثر منذ العام 2014، والذي شهد 61 جريمة قتل، وفي العام 2015 وصل عدد جرائم القتل إلى 58 جريمة، وارتفع عدد جرائم القتل في العام 2016 إلى 64 جريمة قتل بينها 10 نساء، واستمرت وتيرة ارتفاع الجريمة عام 2017 إلى أن بلغت 72 جريمة قتل من بينها 10 نساء، كما قتل 50 عربيا بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم.