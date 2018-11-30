غزة: ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال إلى 41

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 41 فلسطينيًا بجراح جرّاء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة السادسة والثلاثين، اليوم، الجمعة، التي حملت هذه الأسبوع اسم "التضامن الدّولي مع الشعب الفلسطيني"، بحسب ما قالته وزارة الصحّة في قطاع غزّة.

ومن بين المصابين 13 بالرّصاص الحيّ، 8 بالرصاص المطاطي، و6 جرّاء ضربات القنابل.

ويشارك آلاف الغزّيين في المسيرة السلمية في 5 مواقع على الجدار الأمني الفاصل بين قطاع غزّة وسائر فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينيّة وصور شهداء مسيرات العودة المستمرّة منذ يوم الأرض في الثلاثين من آذار/مارس الماضي.

والأسبوع الماضي، دعت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات، مؤكدةَ مواصلتها حتى تحقيق جميع أهدافها.

وقالت الهيئة إن مسيرة اليوم تأتي "للتأكيد على مظلومية الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة وكسر الحصار" وإنهاتوجه "رسالة ونداء لكل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

وينظّم آلاف الغزيّين في قطاع غزّة منذ آذار/مارس الماضي "مسيرات العودة" عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، منهم العشرات في يوم واحد.