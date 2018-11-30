مشاهير عن إطلالة رانيا يوسف: الدنيا ماشية بضهرها

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٢٢ م

رانيا يوسف

جدل كبير أثارته الفنانة رانيا يوسف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بإطلالتها الجريئة بالحفل الختامي للدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ارتدت فستانًا جزءه الأسفل مكشوف بشكل مبالغ فيه، حتى إن الكثيرين تداولوا صورها تحت عنوان "مايوه رانيا يوسف"، وشارك في هذا الجدل عدد من المشاهير، ومن بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وكتب على "تويتر": "ماكانش فستان ده بتاع رانيا يوسف، خلاص التايم لاين اتحجز، صحوني لما فلسطين تبقى دولة وترامب يتصالح مع الصين وكوريا الشمالية، والأهلي ياخد الدوري".

وحينما اعترض أحد متابعي ساويرس على ما كتبه، بالقول: "ليه هو حضرتك ترضى أن حد من عندك يظهر بالمنظر ده؟ قول كلمة حق"، رد رجل الأعمال: "كل واحد حر في نفسه". وكتب الفنان أحمد السعدني على "تويتر": "الست لبست مايكل جاكسون في حفل الافتتاح وصوابعها ماكانتش باينة ماحدش حس بيها، قلعت بقت تريند، هي عايزه تثبت