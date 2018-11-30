انت الان تتابع روسيا: لقاء قصير بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٣ م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لقاء قصيرا سيجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة العشرين، وذلك ردا على سؤال الصحفيين حول إمكانية عقد اللقاء، قائلا: «بالطبع، سيلتقي جميع المشاركين». وهي الخطوة المغايرة لما أعلنه الجانب الأمريكي، عن إلغاء الاجتماع، وأن ترامب اتخذ هذا القرار بعد المحادثة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس جهاز الأمن في البيت الأبيض جون كيلي، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده على هامش قمة العشرين في الأرجنتين. وأعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن أسف الكرملين لقرار الإدارة الأمريكية إلغاء اجتماع