ريفربليت يرفض قرار الـ”كومنبول” إجراء مباراة النهائي في “سانتياغو بيرنابيو”

عبر نادي ريفربليت الأرجنتيني، أحد طرفي نهائي “كوبا ليبيرتادورس” المثير للجدل، والذي سيجمعه بغريمه التقليدي بوكا جينيور، رفضه لقرار إتحاد أمريكا الجنوبية الأخير، القاضي بنقل نهائي “الكوبا” إلى إسبانيا وبالضبط إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، معقل نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكد النادي الأرجنتيني، في بلاغ رمسي له، أصدره صباح اليوم الجمعة، عزمه التقدم بطعن لدى اتحاد أمريكا الجنوبية ” الكومنبول”، وذلك بخصوص العقوبات الثقيلة التي سلطتها على النادي بالإضافة إلى لعب هذه المباراة النهائية في ملعب “بيرنابيو” في إسبانيا.

وكان الـ”كومنبول” قد عاقب النادي الأبيض والأحمر، بعقوبات ثقيلة، أبرزها تغريمه مبلغ 400 ألف دورلا، بالإضافة إلى لعب مباراتين بدون جمهور، ثم خوض إياب نهائي المنافسة خارج الأرجنتين، مع العلم أن مباراة الذهاب، كانت قد أقيمت بملعب “لابومبونيرا”، ملعب بوكا جينيور.

قرار الاتحاد الأمريكي، جاء بعد أعمال الشغب والعنف الأخيرة التي نشبت قبل مباراة الإياب، بعد أن تعرضت حافلة الفريق للرشق بالحجارة، ما أدى إلى تخريبها وإصابة عدد من لاعبي الفريق.