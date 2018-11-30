وجد مشنوقا على سطح منزله.. وفاة ستيني بتطوان في ظروف غامضة

أفادت مصادر مطّلعة أن رجلاً مسناً وجد مشنوقاً على سطح منزله، مساء أمس الخميس، بأحد أحياء مدينة تطوان، وأوضحت أن الرجل الذي وجد مشنوقاً على سطح منزله في الستينيات من عمره، وله أبناء.

وأبرزت المصادر نفسها أن مصالح الشرطة العلمية حضرت إلى عين المكان من أجل الكشف عن ملابسات الحادثة الصادمة.

وأشارت إلى أن جثة الراحل نقلت إلى مستودع الأموات، بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، بمدينة تطوان.

يذكر أن مدينة تطوان باتت تشهد تسجيل حالات انتحار بشكل ملحوظ، خصوصاً في أوساط المسنين.