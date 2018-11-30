أفضل لاعب أفريقي: 15 عربيا مرشحين لنيل الجائزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة الأولية التي تضم 34 لاعبا المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي بالموسم الماضي.

وبحسب ما نقله موقع الاتحاد الأفريقي على شبكة الانترنت، فإنه "سوف يتيم الإعلان عن اللاعب الفائز في حفل يقام بالعاصمة السنغالية داكار في الثامن من شهر كانون الثاني/يناير القادم".

وشملت القائمة 15 لاعبا عربيا من إجمالي 34 ستتم تصفيتهم في المراحل المقبلة.

ومن الجزائر يتواجد عبد المنعم دجابو، رياض محرز، ياسين براهيمي، يوسف البلايلي، ومن مصر كل من أحمد جمعة، محمد صلاح ووليد سليمان.

ومن تونس كل من أنيس البدري، طه الخنيسي ووهبي الخرزي، فيما يمثل المغرب كل من أيوب الكعبي، حكيم زياش، إسماعيل حداد، محمود بن حليب ومهدي بنعطية.

أما بقية اللاعبين المتواجدين في القائمة فهم أحمد موسى، أليكس أيوبي، أوديون إيجالو (نيجيريا)، أندري أونانا، فرانك كوم (الكاميرون)، دينيس أونيانغو (أوغندا)، فانيف أندرياتسيما (مدغشقر)، جاكينتو موندو دالا "جيلسون" (أنغولا)، وبن مالانغو، جيان مارك ماكوسو (الكونغو)، إدريسا جويي، كاليدو كوليبالي وساديو ماني (السنغال).

بالإضافة إلى موسى ماريجا (مالي)، نابي كيتا (غينيا)، بيرسي تاوي (جنوب أفريقيا)، بيير إيمريك أوباميانغ (الغابون)، توماس بارتي (غانا) ووليفريد زاها (كوت ديفوار).