اختتام مشروع القيادة الشابة لمركز إعلام بمناظرات تنافسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختتم مركز إعلام، المركز العربي للحريّات الإعلاميّة والتنمية والبحوث، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع القيادة الشابّة بفوجه الثاني لهذا العام، بمناظرات تنافسيّة علنيّة، نظّمت في قاعة كليّة الطبّ في جامعة تل أبيب، شارك فيها 14 مشاركًا ومشاركةً تلقّوا تدريبات في القيادة، وفن المناظرة والمحاكاة، امتدت على مدار 5 أشهر، شملت خلالها عشرات اللقاءات والتدريبات والورشات المهنيّة.

وتم خلال التدريبات كشف المتدربين المتنوعين جغرافيًا وجندريًا واكاديميًا على استراتيجيّات القيادة وفنون الخطابة والريادة المجتمعيّة وقواعد المناظرة، بالإضافة إلى أسس المُحاكاة، حيث رافق التدريبات تطبيق من خلال حوارات ونقاش مواضيع وقضايا فارقة مجتمعيًّا.

وحازت المشتركة سهى تركمان على المركز الأوّل في العلامة الكليّة للمنافسات الثلاث التي كانت خلال الدورة، وحصد المشترك فادي فار المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب المشتركة يارا أبو الهيجا، وحصل كل منهم على منحة ماليّة قيّمة.

وقد احتوى البرنامج على العديد من الفقرات والمنافسات التناظريّة، إذ افتتحت البرنامج مركزة مشروع القيادة الشابّة سجى أبوفنّة، لتبدأ بعدها فقرة مناظرات تنافسيّة وفقًا لمبنى كارل بوبر في المناظرة بين المشتركين؛ وقد نوقشت آراء الفريق المؤيد والفريق المعارض ضمن المنافسة الأولى حول الادعاء "يطالب هذا المجلس الحركات العربية الطلابية مقاطعة نقابة الطلاب في الجامعات الاسرائيلية".

أمّا المناظرة الثانيّة فقد طرحت الادعاء "يرى هذا المجلس أن الأحزاب الفلسطينية في الداخل تساهم في تهميش دور المرأة"، إذ تمّ اختيار هذه المواضيع التي تلامس واقع الطلاب الفلسطينيين في الدخل ضمن نشاطاتهم الأكاديميّة الطلابيّة في الجامعات الإسرائيليّة، لتكون قضايا مطروحة مهمّة. وتم تقييم أداء المشتركين وفقًا لمعايير تقييم المُناظرات من قبل لجنة الحكم المكونة من المدرّبة نجوان بيرقدار وبروفيسور أمل جمّال.