"مايكروسوفت" تتعاقد مع الجيش الأميركي لتزويده بجهاز Hololens

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقريرٌ جديد لوكالة "بلومبرغ"، عن توقيع عقدٍ بين الجيش الأميركي وشركة "مايكروسوفت"، بموجبه سيتمّ استخدام خوذ Hololens الثلاثيّة الأبعاد من قبل مهام القتال الحية، بغية أن تساعد ميّزات الخوذة في تعزيز القدرة على اتخاذ القرار والمشاركة أمام العدو، وتحديد مكان وجود الأطراف الأخرى في الميدان.

وذكر التقرير أنّ قيمة العقد بلغت 480 مليون دولار، تلتزم فيه "مايكروسوفت" بتوفير 120 ألف نسخة من جهاز "عدسة هولو" HoloLens للجيش الأميركي.

وقد شجع الجيش الأمريكى الموردين العسكريين غير التقليديين مثل مايكروسوفت وغيرها من الشركات على تقديم عطاءات على التعاقدات، إذ يريد الجيش الأمريكى جهاز يسمح بالرؤية الليلية، والقدرة على قياس التنفس والعلامات الحيوية الأخرى، وتوفير الحماية السمعية ورصد علامات الاهتزازات.

وليس من الواضح بعد كيف سيمكن لمايكروسوفت جلب هذه المميزات إلى خوذة Hololens التابعة لها، فيما قالت مايكروسوفت لبلومبرج فى بيان "ستزود تكنولوجيا الواقع المعزز الجنود بمعلومات أكثر وأفضل لاتخاذ القرارات، فهذا العمل الجديد يمد علاقاتنا الطويلة والموثوقة مع وزارة الدفاع فى هذا المجال الجديد."

وحتّى الآن، لم يتمّ بيع سماعة الرأس ثلاثية الأبعاد، أو عدسة هولو، كمنتج للمستهلك العاديّ، لكنها تحظى بشعبية لدى شركات التصنيع والتدريب والتسويق وغيرها من الأغراض، كما تم استخدامها من قبل رواد الفضاء فى محطة الفضاء الدولية للتدريب وأعمال استكشاف الأخطاء وإصلاحها؛ وقد تم بيع حوالى 50 ألف خوذة فقط حتى الآن، وفقًا لفيديو حديث من "مايكروسوفت".