الناصرة: وقفة احتجاجية ضد جرائم قتل النساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت بعد ظهر اليوم، الجمعة، وقفة احتجاجية مقابل المباني الحكومية في مدينة نتسيرت عيليت المحاذية لمدينة الناصرة، ضد العنف والجريمة وتحديدا جرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من الناشطين والناشطات من مختلف الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة على الساحة المحلية، بالإضافة إلى كل من النواب في القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، عايدة توما ونيفين أبو رحمون.



ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب على بعض منها "من يعتدي علينا لا مكان له بيننا"، "العنف ضد النساء جريمة"، "أجسادنا ليست مسرحا للجرائم"، بالإضافة إلى شعارات أخرى منددة بالعنف وجرائم القتل.

هذا، وتتواصل في البلدات العربية وقفات الاحتجاج ضد جرائم القتل والعنف الآخذة بالازدياد دون رادع، ودعت القيادات العربية السلطات إلى تخصيص ميزانيات كافية ومحاربة العنف دون تقاعس أو تخاذل.