انت الان تتابع مرسال تطلق حملة «خفف قيدك» لدعم مرضى الروماتويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١١ م

مرضى الروماتويد

تحت شعار "خفف قيدك"، نظمت مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية مؤتمرا بأحد فنادق القاهرة؛ لدعم مرضى "الروماتويد"، بمشاركة اكثر من 50 مريض ممن تدعمهم المؤسسة. وتضمن المؤتمر عددا من الورش والمحاضرات والفعاليات المختلفة وذلك في اطار التوعية والدعم لمرضى الروماتويد. وقالت شيماء سامي، مسئولة العلاقات العامة بمرسال: إن المؤسسة تدعم العلاج المجانى لنحو 100 مريض الروماتويد، مشيرة إلى أن فاعليات اليوم شملت؛ محاضرات توعوية حول طبيعة المرض. وتضمن المؤتمر ايضا تحاليل دم وكشف عين لمرضى الروماتويد".

وقالت شيماء سامي، مسئولة العلاقات العامة بمرسال: إن المؤسسة تدعم العلاج المجانى لنحو 100 مريض الروماتويد، مشيرة إلى أن فاعليات اليوم شملت؛ محاضرات توعوية حول طبيعة المرض، وتضمن المؤتمر ايضا تحاليل دم وكشف عين لمرضى الروماتويد. وأضافت: "كما تضمنت فاعليات اليوم إقامة ورش عمل لأهالي المرضى؛ لتوعيتهم بكيفية