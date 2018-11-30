مرسال تطلق حملة «خفف قيدك» لدعم مرضى الروماتويد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١١ م
مرضى الروماتويد
تحت شعار "خفف قيدك"، نظمت مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية مؤتمرا بأحد فنادق القاهرة؛ لدعم مرضى "الروماتويد"، بمشاركة اكثر من 50 مريض ممن تدعمهم المؤسسة. وتضمن المؤتمر عددا من الورش والمحاضرات والفعاليات المختلفة وذلك في اطار التوعية والدعم لمرضى الروماتويد. وقالت شيماء سامي، مسئولة العلاقات العامة بمرسال: إن المؤسسة تدعم العلاج المجانى لنحو 100 مريض الروماتويد، مشيرة إلى أن فاعليات اليوم شملت؛ محاضرات توعوية حول طبيعة المرض. وتضمن المؤتمر ايضا تحاليل دم وكشف عين لمرضى الروماتويد".
وقالت شيماء سامي، مسئولة العلاقات العامة بمرسال: إن المؤسسة تدعم العلاج المجانى لنحو 100 مريض الروماتويد، مشيرة إلى أن فاعليات اليوم شملت؛ محاضرات توعوية حول طبيعة المرض، وتضمن المؤتمر ايضا تحاليل دم وكشف عين لمرضى الروماتويد. وأضافت: "كما تضمنت فاعليات اليوم إقامة ورش عمل لأهالي المرضى؛ لتوعيتهم بكيفية
وقالت شيماء سامي، مسئولة العلاقات العامة بمرسال: إن المؤسسة تدعم العلاج المجانى لنحو 100 مريض الروماتويد، مشيرة إلى أن فاعليات اليوم شملت؛ محاضرات توعوية حول طبيعة المرض، وتضمن المؤتمر ايضا تحاليل دم وكشف عين لمرضى الروماتويد.
وأضافت: "كما تضمنت فاعليات اليوم إقامة ورش عمل لأهالي المرضى؛ لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المريض والمرض".
التهاب المفاصل الروماتويدي، هو أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة، والتي تهاجم عادة جميع مفاصل الجسم، ثم تتطور لتصيب أعضاء أخرى مختلفة من جسم الإنسان كالجلد، والعينين، والرئتين، والقلب، والأوعية الدموية، إذا لم يتم التعامل مع التهاباتها بجدية في بداية حدوثها.
وتساعد مرسال مرضى الروماتويد بحوالي 500 ألف جنية شهريا كما تنفق مرسال ما يزيد عن 3 ملايين جنية شهريا لتوفير خدمات صحية متنوعة للمرضى غير القادرين.
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