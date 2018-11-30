«مصاصة الموت وسجق مضروب».. تموين الجيزة في 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حملات مكبرة لضبط الأسواق والتصدي لتجار السوق السوداء.. مباحث التموين في الجيزة تنقذ الأطفال من "مصاصة الموت".. وتضبط 700 كيلو سجق منتهية الصلاحية

جهود متواصلة على مدى الساعة يبذلها ضباط قطاع مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين وملاحقة أصحاب مصانع المواد الغذائية غير المرخصة، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين، خاصة محدودي الدخل ضمن سياسة وزارة الداخلية.

وحرص اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة على مناقشة خطة عمل قطاع التموين برئاسة العميد مصطفى البكري موجها بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية. البداية من مدينة السادس من أكتوبر، إذ وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات

وحرص اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة على مناقشة خطة عمل قطاع التموين برئاسة العميد مصطفى البكري موجها بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية. البداية من مدينة السادس من أكتوبر، إذ وردت معلومات لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع أكدتها التحريات مفادها أن "محمود. ز. ع"، 28 سنة، صاحب مصنع لإنتاج حلويات الأطفال بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الأغذية من الحلوى منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة إدخالها مرة أُخرى في المصنعات بتاريخ صلاحية جديد، وتعبئتها في عبوات ووضع علامة تجارية غير مسجلة بدون وجه حق، وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات مدخلا الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير شرعية.



تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع المشار إليه حيث أمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 85 كرتونة معبأة مصاصة مدون عليها "دبدوب"، سعة الواحدة 15 كيسًا بداخلها أكياس 24 قطعة، وبرميل معبأ جلوكوز زنة 100 كجم، و500 كرتونة فارغة.



وبلغ إجمالي المضبوطات 30600 قطعة حلوى أطفال "مصاصة" بإجمالى وزن المضبوطات 88.5 كجم منتج نهائي مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما جاء بتقرير مفتش الأغذية، كما اعترف المتهم بارتكاب الواقعة. كما وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدتها التحريات مفادها قيام "حمادة.م.م.ش"، 45 سنة، يقيم في إمبابة، المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز اللحوم لمطعم "ماي كوين" بدون ترخيص الكائن 6 شارع المستشار يحيى بدائرة مركز الهرم، بتجميع كميات كبيرة من مقطعات الدواجن واللحوم المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبيعها لجمهور المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخزن، وتم ضبط المتحرى عنه وبتفتيشه عُثر على 85 كيلوجراما من مقطعات دواجن فاسدة، و15 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي كمية 100 كجم مقطعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر، وفقا لتقرير مفتشي التغذية المرافقين للحملة. كما تم ضبط 71 قضية تموينية متنوعة بمختلف القطاعات أبرزها 14 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، 15 عدم حمل شهادة صحية، 9 إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 عدم وجود قاعدة بيانات، 16 بيع بأزيد من السعر الرسمي فضلا عن ضبط قضية غش تجاري عبارة عن 700 كيلوجرام سجق غير صالح للاستهلاك الآدمي. وفي سياق متصل، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، أسفرت جهودها عن ضبط 99 قضية خلال الـ24 ساعة الماضية. وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسؤول عن محطة وقود غير مرخصة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرها 32,892 ألف لتر سولار وبنزين. وضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية بحوزته (كمية قدرها 11,500 طن مقطعات ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية، والقبض على مالك مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحوزته 4 أطنان جبن أبيض فاسدة).

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