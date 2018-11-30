شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة تعليم البرلمان: وضع دليل الامتحانات للطلاب على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة يتابعون مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، تطبيق النظام التعليمى الجديد، موضحا أن الوزير أكد للنواب أن النظام التعليمى سيطبق على مراحل.

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المنظومة التعليمية الجديدة ستشهد بعض التشابك فى بعض المراحل، وبالتالى يتم تطبيقها تدريجيا.

وطمأن عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أولياء الأمور بأن النظام التعليمى الجديد يتم متابعته بشكل مستمر من النواب، لافتا إلى أن الوزارة ستضع دليل الامتحانات للطلاب على جهاز التابلت كى يكون لديهم تجربة تتعلق بطريقة وشكل الامتحان.