290 مفتشاً ومأموراً في الأمن العام أدوا قسم اليمين

أقسم مئتان وتسعون مفتشاً ومأموراً ، من الذكور والإناث، من ​المديرية العامة للأمن العام​، اليمين القانونية أمام القاضي المنفرد الجزائي في ​بيروت​ باسم تقي الدين في ​قصر العدل​ بيروت، بحضور الرائد بهاء طعمة والنقيب بيار حرب والملازم أول نزار طربيه من المديرية العامة للأمن العام.

وتوجه القاضي تقي الدين إلى العسكريين قائلاً: "عليكم وقبل أن تباشروا وظيفتكم أن تعدّوا لها ما تحتاج إليه من سلاح، فإنّ أمامكم طريقاً طويلة ذا مسافة بعيدة، ولا بدّ من حسن التأهب والاستعداد، فأحيطوا أنفسكم بالجد والكد وأخلصوا في أعمالكم وحافظوا على راحة ضمائركم، ولا تكونوا باحثين عن المنافع الشخصية، وتسلّحوا بالحق، فالحق وحده السّلاح الذي لا يقوى عليه أي سلاح ".

وأضاف "كونوا دائماً مع العدل ولو كان التصرف على حساب المصلحة الشخصية، فأنتم، في تأدية الواجب الوظيفي، لا مصلحة لكم سوى مصلحة الأمة، وليس كالعدل شيء يقوم عليه بناء الأمم".