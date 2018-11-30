أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "دفعة جديدة من المدنيين خرجت عبر ممر ابو الضهور الانساني بريف ادلب الجنوبي الشرقي لليوم الخامس على التوالي من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري في طريقهم إلى قراهم المحررة من الإرهابيين في أرياف حماه وحلب ودمشق وإدلب".
ولفت إلى أن "الدولة السورية قامت بتجهيز المعبر بالخدمات الطبية والطعام والألبسة وعبر العائدون عن فرحتهم بعودتهم الى قراهم وبلداتهم المحررة من الارهابيين وبعودة الامن والامان اليها وشهد المعبر إقبال غير مسبوق من قبل المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الجماعات المسلحة حيث خرج مئات المدنيين".
شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: دفعة جديدة من المدنيين خرجت من ريف ادلب الجنوبي إلى أرياف حماه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .