النشرة: دفعة جديدة من المدنيين خرجت من ريف ادلب الجنوبي إلى أرياف حماه

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ بأن "دفعة جديدة من المدنيين خرجت عبر ممر ابو الضهور الانساني ب​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي لليوم الخامس على التوالي من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه مناطق سيطرة ​الجيش السوري​ في طريقهم إلى قراهم المحررة من الإرهابيين في أرياف حماه وحلب ودمشق وإدلب".

ولفت إلى أن "​الدولة السورية​ قامت بتجهيز المعبر بالخدمات الطبية والطعام والألبسة وعبر العائدون عن فرحتهم بعودتهم الى قراهم وبلداتهم المحررة من الارهابيين وبعودة الامن والامان اليها وشهد المعبر إقبال غير مسبوق من قبل المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة ​الجماعات المسلحة​ حيث خرج مئات المدنيين".