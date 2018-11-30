الحاج حسن: تشكيل الحكومة هو القضية الاساسية المطروحة اليوم

اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال ​حسين الحاج حسن​ ان "تشكيل ​الحكومة​ هو القضية الاساسية المطروحة اليوم، ورأينا بكل وضوح ان ​تشكيل الحكومة​ ضرورة ويجب ان يحصل هذا لعدة اسباب ومصالح للوطن ككل وتشكيل الحكومة متوقف عند رفض دولة الرئيس المكلف ان يعطي تكتلا نيابيا هو اللقاء التشاوري للنواب ​السنة​ المستقلين ان يعطيهم حقهم الذي فرزته ​الانتخابات​ النيابية الاخيرة وانتم تعلمون ان هذه الانتخابات حصلت بفضل القانون النسبي والصوت التفضيلي، وهؤلاء النواب كانوا حاضرين في ​الحياة​ السياسية لسنوات طويلة وبعضهم ينتمي الى عائلات سياسية عمرها اكثر من اربعين سنة".

وخلال رعايته افتتاح معمل سيلو لتعليب الأسماك والفروج في ​رأس بعلبك​، لفت الحاج حسن إلى أن "​النقاش​ الذي كان قبل الانتخابات بغض النظر اذا كان صحيحا ام لا، كان نقاشا حول تمثيلهم فأتت الانتخابات لتثبت ما كانوا يقولون وكنا نقوله عن حقيقة تمثيلهم واثبتوا من خلال الاصوات التي حصلوا عليها ما كان قبل الانتخابات موضع نقاش لم يعد بعد الانتخابات موضع نقاش، وبالتالي اصبحوا حقيقة سياسية وغير قابل تجاوزهم وتحولوا الى حقيقة على الساحة الوطنية عموما والساحة السنية خصوصا"، مشيراً إلى "أننا معروفون بأننا نؤيد الحق ونقف الى جانبه وبالتالي نحن نؤيد هذا المطلب ونعتبر ان من الضروري واللازم ان ينال هؤلاء النواب حقهم في التمثيل في الحكومة وندعو الى اختصار الوقت والمبادرة الى التعاطي مع هذا الحق والنظر اليه واحقاقه هكذا يمكن ان تتشكل الحكومة بأسرع وقت وتبدأ بمعالجة الملفات على كل المستويات وخاصة على المستوى الاقتصادي".