ماذا يترتب على وقف التنسيق بين فلسطين وإسرائيل؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - السلطة الفلسطينية تعتقل المواطن المقدسي إياد عقل منذ 10 أكتوبر الماضي في مدينة رام الله، بتهمة تسريب عقارات للمستوطنين، وهو ما تسبب في وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

لطالما هددت السلطة الفلسطينية بإيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتاد محمود عباس استخدام هذه الورقة كوسيلة ضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، لكن هذه المرة، كانت إسرائيل هي من بادرت بوقف التنسيق الأمني مع السلطة في المنطقة التي يطلق عليها اسم "غلاف القدس"، أي المنطقة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري مباشرة، والمحيط بالقدس الشرقية، خاصة أن الخطوة الإسرائيلية جاءت بعدما اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية شخصًا باع بيوتًا للمستوطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

قناة تلفزيون "كان" الإسرائيلية الحكومية، أفادت بأن التنسيق الأمني توقف قبل بضعة أسابيع، في أعقاب اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية المقدسي إياد عقل من سكان القدس الشرقية، لكنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، بتهمة تسريب عقارات للمستوطنين في البلدة القديمة.وأوضحت القناة أن إسرائيل تمارس ضغوطًا كبيرة على السلطة

قناة تلفزيون "كان" الإسرائيلية الحكومية، أفادت بأن التنسيق الأمني توقف قبل بضعة أسابيع، في أعقاب اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية المقدسي إياد عقل من سكان القدس الشرقية، لكنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، بتهمة تسريب عقارات للمستوطنين في البلدة القديمة. وأوضحت القناة أن إسرائيل تمارس ضغوطًا كبيرة على السلطة الفلسطينية للإفراج عن المعتقل، كما تدرس فرض مزيد من الإجراءات ضد السلطة في حال استمرت باعتقاله، بحسب "معا". وأشارت إلى أن وقف التنسيق الأمني، يعني منع أية نشاطات أمنية للسلطة في ضواحي القدس، كاعتقال مطلوبين جنائيين، أو تأمين الأحداث الجماهيرية، مثل مباريات كرة القدم، والتي كانت تتم بشكل طبيعي قبل وقف التنسيق الأمني.



اقرأ أيضًا: فلسطين: إسرائيل تجرنا للمخاطر بالعدوان على غزة من جانبه، علَق الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، على تداعيات وقف التنسيق الأمني على المستويات كافة مع إسرائيل. وقال شعث: إن "هذا القرار يعني إعادة النظر في اتفاقية مضى عليها 26 عاما، ولا تحترمها إسرائيل ولا تنفذ منها إلا ما يخدم مصلحتها"، مضيفا "اتفاقية أوسلو تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة عام 1998، كما تمنع الاتفاقية إسرائيل من إقامة المستوطنات والتمدد الاستعماري وسرقة الأراضي، بالتالي لإسرائيل لم تنفذ شيئا مما تم الاتفاق عليه ويضمن المصلحة المتبادلة".



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وتابع:" "كل ما تستورده فلسطين يأتي من خلال إسرائيل، فإذا توقفنا عن ذلك وتم استبداله بمصر والأردن نظرا لتواجد حدود معهما، ستحرم إسرائيل من كونها الدولة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي في التصدير". السؤال هنا.. ما هي الركائز التي تم الاتفاق عليها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول التنسيق الأمني؟ أولا: ظهور أجهزة أمنية فلسطينية غير جهاز الشرطة وخارج نصوص الاتفاقيات المعلنة، حيث ظهرت أجهزة مثل الأمن الرئاسي، والأمن الوطني، والأمن الوقائي، والمخابرات، والاستخبارات وأمن المؤسسات، والبحرية وغيرها.



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ثانيا: تسليح السلطة الفلسطينية وفق المعايير “الإسرائيلية” وتحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحسب مركز الدراسات الفلسطيني. ثالثا: ربط الفلسطينيين بالمال لكي يبقوا ملتزمين بالأمن الإسرائيلي حيث تم استئجار الفلسطينيين بصورة غير مباشرة لخدمة الأمن الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية تعي تماما أن توقفها عن التنسيق الأمني مع إسرائيل، وحل الأجهزة الأمنية التي تخدم أمن تل أبيب سيؤدي إلى توقف تدفق الأموال إليها، وسيتوقف صرف رواتب موظفيها. رابعا: تشجيع الفلتان الأمني لكي يتحول انتباه الشعب الفلسطيني عن خدمة إسرائيل أمنيًا لصالح طلب الأمن المدني لأنفسهم. خامسا: وجود إشراف أمريكي على التزام السلطة الفلسطينية بالمتطلبات الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي اتفقت تل أبيب وأمريكا على توظيف منسق أمني أمريكي للتأكد من حسن أداء السلطة الفلسطينية لمهامها الأمنية، ولتوجيه السلطة بالطريقة المناسبة التي تحقق أقصى أمن ممكن للإسرائيليين بمن فيهم المستوطنين. سادسا: تشييد المواقع الأمنية ومراكز التدريب بإشراف أمريكي، حتى قامت أمريكا ببناء العديد من المراكز الأمنية للأمن الوقائي والمخابرات والشرطة والاستخبارات وفق مواصفات تتناسب مع سهولة سيطرة إسرائيل عليها فيما إذا لزم الأمر، وأنشأت مراكز تدريب متطورة وخصوصًا في أريحا.

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