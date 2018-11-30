سحر نصر تشكل لجنة لتفعيل حوافز قانون الاستثمار

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٨ م

سحر نصر وزيرة الاستثمار

أصدرت سحر نصر وزيرة الاستثمار، القرار رقم 238 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 برئاسة محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وتضم اللواء أحمد رزق رئيس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، معتز يكن مستشار أول الوزيرة، المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلين عن وزارات القوى العامة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والتموين والتجارة والصناعة والاتصالات والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كافة القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية، وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية