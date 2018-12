القوائم الكاملة للمرشحين لجوائز «كاف 2018»

وتوج العام الماضي بجائزة أفضل لاعب إفريقي نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول محمد صلاح، وهو ما يأمل في تكراره مرة أخرى هذا العام.

وفيما يلي جميع القوائم حسبما نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

ℹ Here is the list of nominees for the various categories of the CAF Awards 2018⬇️⬇️:

The Awards 🏆 Gala, to honour footballers & officials who distinguished themselves during the year under review, will be held on Tuesday, 8 January 2019 in Dakar, Senegal🇸🇳.#CAFAwards pic.twitter.com/cQgbWN5NgS