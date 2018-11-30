انت الان تتابع القوائم الكاملة للمرشحين لجوائز «كاف 2018» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم عن قوائمه الكاملة لجوائزه الخاصة بالأفضل في عام 2018، حيث أعلن عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي وأفضل لاعبة إفريقية وأفضل مدرب لفرق الرجال وأفضل مدرب لفرق السيدات وأفضل لاعب شاب وأفضل منتخب للرجال وأفضل منتخب للسيدات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بتلك الجوائز في حفل خاص سيقام في العاصمة السنغالية داكار يوم 8 يناير المقبل، وسط وجود مصري في قائمة أفضل لاعب إفريقي عبر الثلاثي محمد صلاح ووليد سليمان وأحمد جمعة.

وتوج العام الماضي بجائزة أفضل لاعب إفريقي نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول محمد صلاح، وهو ما يأمل في تكراره مرة أخرى هذا العام. وفيما يلي جميع القوائم حسبما نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ? Here is the list of nominees for the various categories of the