بين الاحتكار والاحتقار

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المياه الملوثة تنمو بها أسماك ملوثة يمرض من يأكلها. من الغباء أن تتهم الأسماك بإصابتك بالمرض وتتجاهل أنك تلقى كل يوم بقاذوراتك فى الأنهار والبحيرات. الحياة لا يفسدها الفن الردىء بقدر ما تطغى الحياة بفسادها على الفنون. الشباب يخرجون من السينما وبداخلهم رغبات تصادمية تدميرية جارفة بعد رؤيتهم فيلما عنيفا رديئا مثل عبده موتة كرد فعل متوقع منهم لإهدار كرامتهم فى أقسام الشرطة وكمائنها.

المجتمعات المنهارة أخلاقياً التى تغيب عنها العدالة الاجتماعية لا ينهدم فيها التعليم بمسرحية، ولا يتدنى سلوك نسائها وأطفالها بفيلم، لأنها مجتمعات انهارت أخلاقها لأسباب تتعلق بغياب الحقوق والكرامة، ولكن كهنتها يستخدمون الفنون كبش فداء لإبعاد الضوء عن الأسباب الحقيقية لانهيارها. الأبرياء لا يتحولون

المجتمعات المنهارة أخلاقياً التى تغيب عنها العدالة الاجتماعية لا ينهدم فيها التعليم بمسرحية، ولا يتدنى سلوك نسائها وأطفالها بفيلم، لأنها مجتمعات انهارت أخلاقها لأسباب تتعلق بغياب الحقوق والكرامة، ولكن كهنتها يستخدمون الفنون كبش فداء لإبعاد الضوء عن الأسباب الحقيقية لانهيارها. الأبرياء لا يتحولون إلى سفاحين عندما يشاهدون أفلاماً عن القتلة المتسلسلين وآكلى لحوم البشر، والنساء لا يتحولن إلى عاهرات فور مشاهدتهن أفلاما كعشيق الليدى تشاترلى. هل ترتقى المجتمعات بالرقابة التى تنحسر رؤيتها للنظافة الأخلاقية على الجنس والعنف؟ أم أن النظافة الأخلاقية حالة مجتمعية شاملة تزدهر بتقليص الفساد إلى أقصى درجة ممكنة، وتنتعش فى المجتمع الذى يطبق القانون على الجميع بحزم وبلا استثناءات بعد أن يوفر لأفراده فرصة عادلة لممارسة حياة سوية؟ الفن يسلط الضوء على العيوب الاجتماعية لكى يعريها لا لكى يجعلها نموذجاً يحتذيه الناس فى حياتهم. الفن الأكثر إفساداً هو الذى يقدم أكاذيبه عن طهارة زائفة يفتقر إليها مجتمع فاسد. المتسلطون دائماً ما يرفعون شعار أن المختلف معهم يسىء إلى سمعة الوطن، ويريدوننا أن نصدق أنهم صنعوا أجهزة الرقابة لأنهم حماة الأخلاق بينما هم فى حقيقة الأمر يستخدمونها وسيلة لتكريس الأوضاع الرديئة القائمة. الرقيب يبدأ بالمنع الأخلاقى لأنه محتكر الفضيلة ثم يصل إلى المنع السياسى لأنه محتكر الوطنية. قيم المجتمع تحتاج إلى حماية على الأرض قبل أن تحتاجها على شاشات العرض. حماية الأخلاق تبدأ بمناخ يحافظ على إنسانية البشر، ويوفر لهم ما يمنعهم من الانزلاق فى مستنقع الرذيلة. تحدثوا كما تحبون عن مكارم الأخلاق، ولكن حديثكم لن يمنع زنى المحارم فى العشوائيات التى يتكدس فيها عشرة أفراد فى حجرة واحدة. حراسة الفضيلة تبدأ بتوفير أسبابها، وإثبات الوطنية بالمواقف لا بالكلمات. كيف تحلمون بدولة طاهرة يصنعها لكم مقص الرقيب؟ المجتمعات تنهار لأسباب موضوعية تتغلغل جذورها فى باطن الأرض، وتظهر أوراقها للعيان فى صورة فنون رديئة ساذجة يهرع رقيبكم لكى يقصها قبل أن يراها أحد. الأفلام التى صنعها مخرجون أوروبيون عن المسيح ورفضتها الفاتيكان باعتبارها تسىء إلى الرب لم يستطع بابا الفاتيكان أن يمنعها من العرض، وكذلك لم تؤد مشاهدتها إلى هدم الديانة المسيحية. المجتمعات الفاسدة المخادعة يتألم سادتها وسدنتها كذباً من مشاهد الفساد الأخلاقى على الشاشات، ولا تتأثر ضمائرهم من مشاهد الفساد الذى يدب بأقدامه على الأرض، ويرونه بأعينهم وهم يوزعون على الفقراء بطاطين الشتاء وأوهام الفضيلة.

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