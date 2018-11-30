انت الان تتابع يوسف يكشف عن رسائله للاعبي الأهلي قبل مواجهة بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ م

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، إنه عقد محاضرة مهمة مع اللاعبين؛ من أجل تجهيزهم نفسيًا لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غد السبت في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، وأضاف محمد يوسف: «طالبت اللاعبين بالعمل والاجتهاد خلال الفترة الحالية الصعبة التي يمر بها الفريق، خاصة أننا لا نملك في الوقت الحالي سوى العمل والاجتهاد؛ من أجل تخطي هذه المرحلة»، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

وأوضح: «أكدت للاعبين أنهم مطالبون باستعادة الثقة المفقودة بعد خسارة نهائي إفريقيا والخروج من كأس زايد للأندية الأبطال، وأكدت لهم أنهم من أوصلوا الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا وأنهم مطالبون بالعودة من جديد بقوة لاستعادة الانتصارات والنتائج الجيدة». وأشار إلى أنه حرص على التركيز على الجانب