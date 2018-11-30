انت الان تتابع أزمة نهائي ليبرتادوريس الأبرز في الصحف العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة بنقل نهائي كوبا ليبرتادوريس إلى العاصمة الإسبانية مدريد بسبب أحداث الشغب التي افتعلتها جماهير ريفر بليت

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على رغبة يوفنتوس في التعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد، بعد أزمته الأخيرة مع المدرب سولاري، وأيضًا استضافة ملعب البرنابيو، مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، وعنونت صحيفة ماركا "إبراهيم دياز.. الوجهة إلى ريال مدريد"، وأضافت الصحيفة "ينتهي عقد إبراهيم دياز مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ولن يُجدد، وسينضم لريال مدريد في يونيو المقبل"، وأبرزت الصحيفة، تصريح بيب جوارديولا، مدرب السيتي، حيث قال "سنفعل كل شيء لإقناع دياز بالتجديد، لكن في النهاية القرار بيد اللاعب".

وسلطت الصحيفة، الضوء، على استضافة ملعب سانتياجو برنابيو، لإياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت. وعلى الغلاف الرئيسي لصحيفة موندو ديبورتيفو، جاء العنوان "مباراة الأزمة في البرنابيو". وأبرزت الصحيفة، استضافة ملعب البرنابيو، معقل ريال مدريد، مواجهة بوكا جونيورز وريفر بليت، في 9 ديسمبر

وسلطت الصحيفة، الضوء، على استضافة ملعب سانتياجو برنابيو، لإياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت.

وعلى الغلاف الرئيسي لصحيفة موندو ديبورتيفو، جاء العنوان "مباراة الأزمة في البرنابيو".

وأبرزت الصحيفة، استضافة ملعب البرنابيو، معقل ريال مدريد، مواجهة بوكا جونيورز وريفر بليت، في 9 ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة "برشلونة يُفعل إجراءات التعاقد مع لاعب قلب دفاع، بسبب إصابة صامويل أومتيتي"، وتابعت "برشلونة يقترب أكثر من ضم رابيو مجانا، بعدما رفض اللاعب الفرنسي تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان".

الصحف الإيطاليةركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، على ريمونتادا ميلان أمام ديديلانجي، والفوز بخماسية ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "سباليتي يواجه 4 عقد.. إنتر ميلان يواجه روما، يوفنتوس واَيندهوفن خلال 12 يومًا.. النيراتزوري يبحث عن انطلاقة جديدة".

وأضافت: "المدير الفني يتعين عليه مواجهة ناينجولان المحير، عدم تناسق بيريسيتش، اللعب بشكل أفضل وقائمة الفريق بدوري الأبطال".

وتابعت: "ميلان يتخلف ويخاطر.. وبعد ساعة يقلبون النتيجة إلى 5-2، في أثينا النقطة ستكون كافية".

وأردفت: "كريستيانو رونالدو بقيمة ثلاثية، لقد سجل أكثر من ثلاثي فيورنتينا.. في يوفنتوس سجل 9 أهداف، أكثر من سيميوني، كييزا وبياتسا".

وعنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "يوفنتوس في القمة، لكن شخصا واحدا خسر مع وصول رونالدو، إنه ديبالا، حيث أجبر باولو على التحرك أكثر للعمق وأصبح صانع ألعاب، كما أنه أحرز هدفين فقط مقابل 12 هدفًا سجلها في هذا الوقت من الموسم الماضي".

وأضافت "تحدٍ كبير في فلورنسا.. جيرسون الكبير: يوفنتوس.. نريد أن نهزمك"، وتابعت: "ميلان مخيف، الدوري الأوروبي: جاتوزو يتأخر أمام ديديلانجي، لكنه يقلب النتيجة من 2-1 إلى 5-2، وبالتالي فإن دور الـ32 قريب".

وأردفت: "ريفر بليت وبوكا جونيورز في سانتياجو بيرنابيو.. ليبرتادوريس: ملعب ريال مدريد يستضيف النهائي يوم 9 ديسمبر بعد معارك بوينس اَيرس".

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "يوفنتوس وإنتر ميلان من أجل كييزا.. غدًا في فلورنسا، المهاجم الشاب سيواجه البيانكونيري، الذين يتعقبونه لموسمين.. وفي يوليو، ماروتا حجزه لأليجري: الاَن سيحاول جلبه إلى الإنتر".

الصحف الألمانيةتنوعت اهتمامات الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، إلا أنها أبرزت بعض الأخبار المتعلقة بناديي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وحمل غلاف صحيفة "Fussball Bild" عنوانًا رئيسيًا، جاء فيه "بعد إصابات الرأس.. هانوفر يجلب أطباء متخصصين".



كما تضمن أيضًا عنوان "ألكاسير لديه مشكلة في البدء"، في إشارة لعدم مشاركة هداف دورتموند، باكو ألكاسير، في التشكيلة الأساسية، رغم تألقه.

وأيضًا حمل الغلاف عنوان "هونيس.. ماذا يتضمن الخطاب الذي يلقيه اليوم؟"، حيث أفادت بإمكانية تحدث أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، اليوم.



أما صحيفة "Neue Ruhr Zeitung"، فحمل غلافها عنوان "بعيد جدًا"، حيث أفادت بأن جوناس هوفمان لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ يبهج الجماهير والنادي، ويشرح سر تطوره.

واهتمت صحيفة "كيكر" عبر موقعها الإلكتروني، باكتساح آينتراخت فرانكفورت لضيفه مارسيليا الفرنسي (4-0)، حيث أشارت لتحقيقه العلامة الكاملة بفوزه الخامس على التوالي في الدوري الأوروبي.