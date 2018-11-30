انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد - أحمد شحاتة ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٤ م

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غدٍ السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز، والتي تحدث عنها يوسف قائلا: «نحترم فريق بتروجت وجميع أندية الدوري الممتاز، ولكن لدينا هدف واضح وهو تحقيق الفوز في مباراة الغد؛ من أجل تخطي تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، خاصة أن تحقيق الفوز في مباراة الغد يخرج الفريق من سلسلة النتائج غير الموفقة خلال الفترة الماضية».

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف، وباسم علي ومحمد هاني، وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمدي. كما استبعد محمد يوسف 6