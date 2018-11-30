انت الان تتابع كارتيرون ينافس على جائزة أفضل مدرب بإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ م

أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" لكرة القدم عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في القارة الإفريقية لعام 2018، والتي شهدت وجود مدرب الأهلى المقال باتريس كارتيرون، وذلك بعد قيادته المارد الأحمر للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره منذ أيام أمام الترجي التونسي والذي يوجد مدربه معين الشعباني بين قائمة المرشحين أيضًا، رغم قيادته الفريق التونسي في 3 مباريات فقط في البطولة، من بينها مباراتا النهائي، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 8 يناير المقبل في حفل خاص بالعاصمة السنغالية داكار.

ووجد في قائمة المرشحين أيضًا مدرب الأهلي السابق والرجاء البيضاوي الحالي خوان كارلوس جاريدو بعد وصوله بالفريق المغربي إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ويوجد في القائمة فلوران إيبينجي مدرب فيتا كلوب الطرف الآخر في نهائي الكونفيدرالية. وينافس كارتيرون أيضًا كورينتين مارتينيس مدرب منتخب موريتانيا بعد